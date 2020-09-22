شكرا لقرائتكم خبر عن تمزق عضلة الفخذ تُبعد هازارد عن دورتموند شهر ونصف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بوروسيا دورتموند الألماني، أنه سيفتقد جهود اللاعب ثورجان هازارد لمدة شهر ونصف، بسبب تمزق في ألياف عضلات الفخذ. وأوضح دورتموند أن اللاعب البلجيكي، تعرض للإصابة خلال المباراة، التي انتهت بفوز الفريق على بوروسيا مونشنجلادباخ (3/0) السبت الماضي.

ويسعى الفريق الأصفر والأسود، هذا الموسم، لإنهاء هيمنة بايرن ميونخ على لقب البوندسليجا، بجانب العودة بقوة إلى المنافسة، في الأدوار المتقدمة من دوري أبطال أوروبا.