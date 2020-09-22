شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالملك يرفض ارتداء قميص الأهلي على الهواء ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب أحمد حسام ميدو، أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك الأسبق بارتداء قميص الأهلي وذلك عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه ميدو على شاشة قناة النهار. وقال ميدو لعيد: «حُكمي بعد الفوز عليك ارتداء قميص الأهلي وتقوم بالتقاط صورة به». من جانبه رفض أحمد عيد ذلك مُصرًا على تغيير الحكم وقائلا: «مش هيحصل إني ألبس تيشيرت الأهلي». وأنهى حديثه قائلا: «أبويا في قبره يزعل لو عملت كدة». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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