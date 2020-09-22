جيلبرتو يتوقع تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جيلبرتو، لاعب النادي الأهلي السابق، أن الفريق لديه حافز إضافي عن باقي الفريق للتتويج بدوري أبطال أفريقيا.
وقال جيلبرتو عبر قناة صدى البلد: «الأندية التي وصلت لديها فرصة وإمكانيات التأهل للنهائي لذلك البطولة صعبة».
وأكمل: «الأهلي لديه حافز اضافي لحصد إفريقيا، بعدما توج اللاعبين بالدوري، ولديهم كل الإمكانيات التي تساعدهم على تحقيق ذلك».
وأتم: «بعيدا عن الفريق الذي سيواجه الأهلي لكن الأحمر لديه الإمكانيات للتأهل والتتويج، ولا يجب أن يستمر الفريق أكثر من ذلك دون حصد البطولة».
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