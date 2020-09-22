شكرا لقرائتكم خبر عن جيلبرتو يتوقع تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جيلبرتو، لاعب النادي الأهلي السابق، أن الفريق لديه حافز إضافي عن باقي الفريق للتتويج بدوري أبطال أفريقيا.

وقال جيلبرتو عبر قناة صدى البلد: «الأندية التي وصلت لديها فرصة وإمكانيات التأهل للنهائي لذلك البطولة صعبة».

وأكمل: «الأهلي لديه حافز اضافي لحصد إفريقيا، بعدما توج اللاعبين بالدوري، ولديهم كل الإمكانيات التي تساعدهم على تحقيق ذلك».

وأتم: «بعيدا عن الفريق الذي سيواجه الأهلي لكن الأحمر لديه الإمكانيات للتأهل والتتويج، ولا يجب أن يستمر الفريق أكثر من ذلك دون حصد البطولة».