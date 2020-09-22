شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 14عامًا.. كارتيرون يعيد السيناريو الأسوأ للكرة السعودية في دوري أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع الرياضية السعودي عن السيناريو الأسوأ الذي تعرضت له الكرة السعودية خلال مسابقة دوري أبطال آسيا، خاصة بعد خسارة فريق التعاون الأول لكرة القدم بهزيمة ثقيلة بستة أهداف نظيفة، خلال مواجهة الشارقة الإماراتي مساء أمس في الدوحة في دوري أبطال آسيا.

وأكد التقرير، أنه في 13 سبتمبر 2006، قبل 14 عاما، خسر الشباب 0ـ6 من أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، في ذهاب ربع النهائي. وهزم فريقان سعوديان بـ 5 أهداف في المسابقة، الفتح من فولاذ الإيراني 1ـ5 في 2014، والهلال من الشارقة 2ـ5 في 2004.

وبرباعية نظيفة، خسر الاتحاد من الكرامة السوري في 2006. ومُنِيَ الهلال والنصر بالنتيجة ذاتها، الأول من أولسان هيونداي في 2012، والثاني من الدحيل القطري في 2016.

وبخسارة التعاون السعودي أمام الشارقة تذيل السكري، الذي يدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، ترتيب المجموعة الثالثة برصيده 6 نقاط.