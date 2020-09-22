جيلبرتو يكشف الفارق بين فايلر وجوزيه وأصعب بطولاته مع الأهلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الأنجولي جيلبرتو، نجم النادي الأهلي السابق، أن الإسماعيلي دائما كان يخلق صعوبات للفريق.
وقال جيلبرتو خلال مداخلة تليفونية على قناة صدى البلد: «الإسماعيلي كان يخلق صعوبات للأهلي في الدوري لكننا تمكنا من الفوز بهدف فلافيو في المباراة الفاصلة عام 2008، وكانت المباراة والبطولة الأصعب بالنسبة لي مع الفريق».
وأكمل: «فايلر توج بالدوري لكنه لم يصل لمستوى البطولات التي حصدها مانويل جوزيه، الأثنين مختلفين تماما».
وتابع: «البرتغالي درب أفضل جيل في مصر، وتلك اللحظة كانت مصر تسيطر على إفريقيا في الأندية والمنتخبات».
وأتم: «عندما نقيم مدربي الأهلي، فإن مانويل جوزيه يعد حالة فريدة».
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