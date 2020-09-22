شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أبطال أفريقيا تؤجل انضمام بدر بانون الى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد شوبير، مقدم برنامج «ملعب أون تايم»، أن فريق الرجاء أرجأ اتمام تعاقد مدافعه بدر بانون، مع النادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري إلى ما بعد انتهاء الفريق المغربي من بطولة دوري أبطال إفريقيا والتى ستلعب الشهر المقبل. وأكد شوبير، أن بدر بانون يمتلك عدد من العروض الأوروبية خلال الفترة الجارية ولكن اللاعب يريد اللعب للنادي الأهلي.
جدير بالذكر أن فريق الرجاء المغربي سيواجه نظيره الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يواجه النادي الأهلي نظيره الوداد في دور قبل النهائي لبطولة إفريقيا
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