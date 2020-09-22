شكرا لقرائتكم خبر عن تياجو سيلفا يرفع رأية التحدي: سأقاتل لحصد البطولات مع تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفع تياجو سيلفا، مدافع فريق تشيلسي، راية التحدى عقب تعرض فريقه للخسارة أمام ليفربول بهدفين دون رد خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس الأول، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي.
وفقا لموقع «ديلي ميل»، أكد اللاعب القادم حديثا لصفوف البلوز قادما من باريس سان جيرمان، أنه سيقاتل من أجل تحسين الخط الدفاعي لفريق تشيلسي، وحصد البطولات معه خلال الموسم الجاري.
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