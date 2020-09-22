شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا لجمهور الزمالك : سامحوني غصب عني وأنتم في القلب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص جيسوالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للزمالك على توجيه رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء وذلك بعد اعلان ادارة النادي اعتذاره رسميا عن تدريب الفريق الاول لكرة القدم. وقال فيريرا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» بعتذر لجمهور الزمالك العظيم الذين اسعد بهم وفخور بهم. وقال شعرت بالفخر والسعادة بعد دعوتي للعودة لقيادة الابيض مرة ثانيه ولكن للاسف لظروف شخصية وعائلية لن أستطيع قبول التحدي في وقت هام جدا للنادي«وقال اتمني ان يحصل الزمالك على لقب دوري الأبطال الافريقي وجمهور الزمالك سيظل في قلبي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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