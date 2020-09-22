شكرا لقرائتكم خبر عن دي بروين يغلق باب الرحيل عن مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أغلق النجم البلجيكي، كيفين دي بروين، باب الرحيل عن مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، معلنا استمراره مع فريقه السماوي هذا الموسم خاصة بعد أحقية المان سيتي بالمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال دي بروين، في تصريحات تليفزيونية، عقب لقاء ولفرهامبتون، والذي فاز فيه السماوي بثلاثية مقابل هدف، أنا لا أرحل عن فريقي خلال هذه الفترة، لقد أغلقت باب الرحيل عن مانشستر سيتي سواء في هذا الصيف أو الميركاتو المقبل.