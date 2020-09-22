شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يهاجم مصطفى شوبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مصطفى شوبير حارس مرمى فريق الكرة بالنادي الأهلي.

وعلق مرتضى على التصريحات التي أدلى بها مصطفى شوبير عقب تتويج الأهلي بالدوري قائلاً:«أنت لم تقم من على دكة البدلاء ولم تشارك في أي مباراة».

وواصل:«حذاري أن تزج بإسم الزمالك، فلازلت طفلاً تحمل الحفاضة وأنت جالس على الدكة».

وأكمل رسائله لحارس الأهلي:«كيف تُوجت بلقبين مع الأهلي وأنت تجلس بحفاضة على دكة بدلاء فريقك، ولكن إدارة ناديك جاملت بالتواجد مع الفريق الأول لما يقدمه والدك من مساندة للنادي عبر ظهوره الاعلامي».