شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: إمام عاشور قضى على «خاتم سليمان» ‏في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه نجح في القضاء على السحر الذي يستخدمه وليد سليمان نجم الأهلي في الخاتم الذي يحمله، على حد قوله.

وأضاف مرتضى في تصريحات على شاشة قناة الزمالك:«علمت بسر إستخدام وليد سليمان للسحر في خاتمه من الامارات، وهو يعلم جيداً ما أقوله».

وواصل:«عاشور إمام قضى على سحر وليد سليمان في مباراة السوبر، لذلك قام عمرو الجنايني بإيقافه».

وأنهى: انا من كشفت سر خاتم وليد سليمان بعد معلومات جائتني من الامارت، لذا مفعوله بطل الاّن.