شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب وادي دجلة يقدم اعتذاره للناشيء جامع الكرات بعد التعدي عليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم محمد هلال، لاعب وادي دجلة، بالاعتذار للناشيء جامع الكرات الذي تعدي عليه جناح فريق الغزلان، خلال لقاء فريقه أمام طلائع الجيش والذي فاز فيه الأخير بهدف دون رد سجله عمرو جمال، مهاجم الأهلي السابق.

وقال هلال، في تصريحات تليفزيونية، إنه لم يقصد التعدي على جامع الكرات، ولكنه خرج عن شعوره بسبب الموقف الذي يعاني منه حاليا فريقه خاصة وأن وادي دجلة يعاني خلال هذا الموسم وترتيبه بجدول المسابقة.