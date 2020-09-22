ميدو يهاجم لاعب إنبي السابق: «قميص منتخب مصر خسارة فيك»‏

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم أحمد حسام ميدو، سمير صبري لاعب إنبي منتخب مصر السابق والذي يتواجد حاليا في الدوحة. وقال ميدو في تصريحاته علىقناة النهار: «سمير صبري خرج ليقول إن اللعب في رابعة أفضل من اللعب بمنتخب مصر وهذه سقطة كبيرة». أضاف: «من المفترض إنك مصري وشرف لك ارتداء قميص منتخب مصر ولكن خسارة فيك القميص». وأتم حديثه قائلا: «سمير صبري كان لا يستحق شرف ارتداء قميص منتخب مصر». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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