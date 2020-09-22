شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يمتلك عرضًا خارجيًا وينتظر موافقة فرج عامر للرحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف حسام حسن، لاعب سموحة عن امتلاكه عرضا خارجيا خلال الفترة الحالية لرحيله عن صفوف فريقه السكندري في الميركاتو الصيفي الجاري. وأكد مهاجم سموحة، في تصريحات تليفزيونية عقب لقاء المصري البورسعيدي، أنه ينتظر موافقة فرج عامر، رئيس سموحة، لرحيله عن صفوف فريقه الحالي وخوض تجربة الاحتراف الخارجية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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