شكرا لقرائتكم خبر عن جيلبرتو: أحلم بفرصة عمل في النادي الأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد الانجولي سيباستياو جيلبرتو لاعب الاهلي السابق، على حبه الشديد لمصر ورغبته في العودة مرة أخرى لبيته بالجزيرة على مستوى العمل الإداري.

وقال جيلبرتو على صدى البلد: «أعشق مصر ولا استطيع وصف حبي لها، اولاي يبكون من اجل العودة لمصر ودائما نتحدث عنها بأجمل الكلمات».

واردف: لعبت ثمانية أعوام في الاهلي وحصلت على كل الألقاب الممكنة واشعر بحب الجمهور لي والاحترام بيننا متبادل.

وتابع: العمل في مصر كان دائما حلم لي وخاصة بعد ما قدمته مع الاهلي.

واشار: الاهلي له فضل كبير على جيبلبرتو وارغب ان اساهم معه مرة أخرى في النجاح ليس فقط كلاعب كرة، ولكن ايضا على الناحية الادارية.

وأنهى جيلبرتو:«انا ابن النادي الاهلي واتمنى العمل معه مجددا لاني جزء من العائلة واتمنى الحصول على فرصة».

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