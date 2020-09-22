شكرا لقرائتكم خبر عن جيلبرتو: أحلم بفرصة عمل في النادي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد الانجولي سيباستياو جيلبرتو لاعب الاهلي السابق، على حبه الشديد لمصر ورغبته في العودة مرة أخرى لبيته بالجزيرة على مستوى العمل الإداري.
وقال جيلبرتو على صدى البلد: «أعشق مصر ولا استطيع وصف حبي لها، اولاي يبكون من اجل العودة لمصر ودائما نتحدث عنها بأجمل الكلمات».
واردف: لعبت ثمانية أعوام في الاهلي وحصلت على كل الألقاب الممكنة واشعر بحب الجمهور لي والاحترام بيننا متبادل.
وتابع: العمل في مصر كان دائما حلم لي وخاصة بعد ما قدمته مع الاهلي.
واشار: الاهلي له فضل كبير على جيبلبرتو وارغب ان اساهم معه مرة أخرى في النجاح ليس فقط كلاعب كرة، ولكن ايضا على الناحية الادارية.
وأنهى جيلبرتو:«انا ابن النادي الاهلي واتمنى العمل معه مجددا لاني جزء من العائلة واتمنى الحصول على فرصة».
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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وفيات
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