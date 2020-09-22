شكرا لقرائتكم أحمد شوبير : فايلر نفى تحديد مصيره مع الأهلي فى نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى ، نفى لمقربين قصة تحديد مصيره مع الفريق فى نهاية الموسم كما ردد البعض ، مشيراً إلى أن فايلر مستمر مع الفريق ولا يفكر فى الرحيل خلال الفترة المقبلة .

وقال أحمد شوبير خلال برنامج "ملعب أون تايم" على قناة تايم سبورت ، أن فايلر لم يتلقي عرضاً كبيراً من أحد الفرق السعودية لتولي المسئولية الفنية بداية من الموسم المقبل، مشيراً إلى أن فايلر لم يتلقي أي مغريات من أى فريق خلال الأيام الماضية.

تواصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مع التشيكي بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين من أجل ترشيح 2 لاعبين للتصعيد للفريق الأول أحدهما يلعب في مركز المساك والآخر في مركز الظهير الأيمن خاصة بعد الإصابات القوية التي ضربت أكثر من عنصر في الخط الخلفي خلال الفترة الماضية، ويرغب فايلر في تصعيد الثنائي للمشاركة في التدريبات قبل الوقوف على مستواهم ومن ثم تحديد إمكانية الدفع بهما في المباريات المتبقية ببطولة الدوري العام من عدمه خاصة بعد حسم اللقب قبل 7 جولات من نهايته.

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ووضع خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالأهلى بالتنسيق مع التشيكي بروكيتش المدير الفنى للقطاع خطة متكاملة لتطوير منظومة الناشئين، لإمداد فريق الكرة الأول بالعناصر المميزة خلال السنوات المقبلة من ناحية، وتسويق بعض اللاعبين من خلال بيعهم وتحقيق ربح مادى نظير بيعهم أو استعارتهم من ناحية أخرى.

وشكل خالد بيبو لجنة لتطوير الأوضاع فى القطاع وفقاً للخطة التى حددتها لجنة التخطيط للكرة بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادى، وتمت مناقشة سُبل تطوير القطاع طوال الفترة الماضية، وتضم اللجنة التى تقرر تشكيلها مؤخرا بالأهلى كلاً من: خالد بيبو وبروكيتش ومدربى الفرق الخمسة فى قطاع الناشئين، وهم: عمرو أنور، المدير الفنى لفريق 99، وياسر رضوان، المدير الفنى لفريق 2001، ومحمد شرف المدير الفنى لفريق 2003، وشريف عبد الفضيل، المدير الفنى لفريق 2005، وسيد غريب المدير الفنى لفريق 2006.

وتعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة على تقييم جميع فرق القطاع، وانتقاء المواهب المُتميزة والتى تصلح لأن تُمثل الأهلى فى السنوات المقبلة، ويتم تصعيدها للفريق الأول بما يتناسب مع شخصية البطل والتحلّي بروح القيادة والأخلاق العالية بجانب الإمكانات الفنية المُتميّزة، وهى السمات التى تُميّز الأهلى عبر تاريخه.