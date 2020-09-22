شكرا لقرائتكم طارق السيد: الزمالك "أحسن فريق بيلعب كورة".. ومصطفى محمد "لسه معملش حاجة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثنى طارق السيد لاعب الزمالك السابق، على اداء الابيض خلال الفترة الأخيرة قائلا:" نادي الزمالك أفضل فريق في مصر حاليا "بيلعب كورة" والإصابات الكثيرة اثرت على الابيض وعلى وضع الفريق.

وتحدث طارق السيد في تصريحات إذاعية عن المدرب المقبل قائلا: لا استطيع ان ارشح اي اسم، انا غير مسئول في النادي لكي اقوم بذلك.

وانتقل بالحديث عن مصطفى محمد قائلا: لسه معملش حاجة، امامه الكثير، لابد ان يركز بشكل اكبر في الملعب، أراه نشط على صفحات السوشيال وهذا امر سلبي وضد اي شخص يهاجم مصطفى محمد ولم يعجبني ما قاله احمد بلال.

أكد طارق السيد لاعب الزمالك السابق، ان محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي طلب منه قبل ذلك الانضمام للاحمر متابعا :" عندما تحدث معي كابتن الخطيب لكي انضم للاهلي لم استطع ان اقول له لا، ولكني لم استطيع ارتداء القميص الاحمر مع كامل احترامي وتقديري لحديثه معي.

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وعن ترشيح اسمه مؤخرا في الزمالك قال: جلست اكثر من مرة مع مجلس الادارة لكي اتواجد بالجهاز الفني، فضلا على ان جروس طلبني ولكن في النهاية لم انضم ولا اعلم السبب.

أكد طارق أنه كان السبب المباشر في تواجد احمد سيد زيزو ضمن صفوف الأبيض مواصلا:" عندما كنت مديرا فنيا للمنيا، تحدث معي احد الاشخاص لكي اضم لاعب ليس له ناد الى تدريباتي وعندما سألت عنه قال لي انه محترفا في البرتغال ولكنه متواجد في مصر ويريد التدريب.

وكشف: عندما رأيته أبهرني، شعرت بفارق كبير بينه وبين لاعبي فريقي، فعرضت عليه اللعب للزمالك واكد لي ان لديه مشكلة مع فريقه البرتغالي"

واكمل: يحسب لامير مرتضى منصور انهاء اجراءات ضم زيزو لانه من تصدر الصورة، وانهى كل شىء معه ومع فريقه، كانت مخاطرة كبيرة، خاصة ان زيزو لم يكن باللاعب المعروف.