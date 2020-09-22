شكرا لقرائتكم أحمد عبد الملك: أرشح فيريرا وباتشيكو لتدريب الزمالك.. وكالديرون الأقرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق ان ما يفعله في السوشيال ميديا طبيعي ويحدث في أوروبا، وقال خلال تصريحات تلفزيونية: "أتمنى أن أخدم الزمالك في أي وقت ومفيش حد يقدر يقول لا للزمالك لأن أي شخص يتمنى التواجد وخدمة النادي، متابعا: "كنت بموت نفسي في مبارياتي ضد الزمالك رغم انتمائي للزمالك لأن ده اللي اتربِّينا عليه داخل النادي".

وأضاف، أن حسن شحاتة سَاهَم بشكل كبير في قوة شخصيتي أثناء وجودي في الملاعب".

Advertisements

وتابع، أرشِح فيريرا وباتشيكو لتدريب نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، فيريرا قادر علي السيطرة علي أوضة لبس الزمالك، واللاعيبة كلها بتحبه لكنُّهم بيعملوله ألف حساب، عملت مع باتشيكو من قبل، وهو مدرب تكتيكي علي أعلي مستوي، ويجيد الطريقة الدفاعية بشكل مميَز جداً".

استطرد: كالديرون المدير الفني الأسبق للهلال" هو الأقرب لتدريب الزمالك في الفترة المُقبلة.