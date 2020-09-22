شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الأهلي لم يذق طعم الفوز منذ عودة كهربا للمشاركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجوماً عنيفاً على محمود عبد المنعم كهربا، واصفاً اللاعب الدولي بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بالشؤم على ناديه.
وقال مرتضى منصور في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" عبر شاشة قناة الزمالك الفضائية: "محمود كهربا بعد عودته من الإيقاف الأهلي لم يذق طعم الفوز نهائياً حتى الآن وسيدفع أموال الزمالك بالكامل 33 مليون جنيه ولن نسكت نهائياً على حق القلعة البيضاء".
وأوضح مرتضى منصور أنه لن يتنازل عن الحصول على حقوق النادي في هروب اللاعب للانضمام الى الغريم التقليدي.
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