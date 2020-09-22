شكرا لقرائتكم مرتضى لمصطفى شوبير: ابتعد عن الزمالك.. أنت لم تقم من على دكة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مصطفى ‏شوبير حارس مرمى فريق الكرة بالنادي الأهلي، وعلق مرتضى على التصريحات التي أدلى بها مصطفى شوبير عقب ‏تتويج الأهلي بالدوري، قائلاً:"أنت لم تقم من على دكة البدلاء ولم تشارك ‏في أي مباراة".‏ Advertisements وواصل خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"حذاري أن تزج باسم الزمالك، فلازلت طفلاً يجلس على ‏الدكة".‏ وأكمل رسائله لحارس الأهلي:"كيف تُوجت بلقبين مع الأهلي وأنت ‏تجلس على دكة بدلاء فريقك، ولكن إدارة ناديك جاملتك بالتواجد مع ‏الفريق الأول لما يقدمه والدك من مساندة للنادي عبر ظهوره الإعلامي".‏

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