شكرا لقرائتكم أحمد سامى مشيد بصلاح محسن: يعد من أهم العناصر فى صفوف سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد أحمد سامى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى سموحة، بإمكانيات صلاح محسن مهاجم الأهلى المعار لصفوف سموحة حتى نهاية الموسم الجارى، مؤكدًا إنه من أسرع اللاعبين فى الدورى المصرى مع كريم طارق صانع ألعاب بتروجت المعار لطلائع الجيش، لافتًا إلى إن مستوى صلاح محسن يتطور فى الفترة الحالية، ويعد من أهم العناصر فى صفوف الفريق السكندرى.

أضاف أحمد سامى، فى تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" إنه يرشح ناصر ماهر ليصبح اللاعب رقم 10 فى صفوف المنتخب الوطنى، مشيرًا إلى إنه لاعب صاحب موهبة كبيرة وشخصية قوية تجعله من أفضل اللاعبين على الساحة فى الوقت الحالى، متمنيًا الإبقاء على ناصر ماهر وصلاح محسن فى صفوف سموحة، وعدم رحيلهم فى الموسم المقبل.

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كما أشاد المدير الفنى لسموحة، بإمكانيات حسام حسن مهاجم الفريق، مؤكدًا إنه أفضل من يقود هجوم المنتخب فى المرحلة المقبلة، وأن المهندس فرج عامر رئيس النادى سيدرس العرض الأوروبى المقدم للاعب للوقف على ألأفضل بالنسبة للاعب والفريق.

وكان فرج عامر، كشف عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن حسام حسن، حيث قال عامر فى تصريحات تليفزيونية: "حسام حسن تلقى عرض أوروبي ولكن لا أريد ذكر البلد ولكن هو من أحد الثلاثة دوريات (بلجيكا وسويسرا وفرنسا)"، وتابع: "حسام حسن تلقى عرضًا أوروبيًا بقيمة 50 مليون جنيه وهو يستحق أكثر من ذلك فهو أفضل مهاجم كرة في الدوري المصري".

وأوضح فرج عامر: "حسام حسن في الموسم الجاري لعب في الناحية اليسرى وهو غير مركزه وبعد العودة لمركزه استعاد مستواه الكبير والمعروف".