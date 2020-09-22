شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يكشف تفاصيل التعاقد الأخيرة لمدرب الزمالك الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الموقف الحالى داخل قلعة ميت عقبة بشأن المدير الفنى الأجنبى الجديد للفريق حيث كشف أن المشاورات مستمرة للمفاضلة بين أكثر من مرشح فى اجتماع اللجنة المكلفة باختيار المدير الفنى الجديد حيث أوضح أن الأرجنتينى كالديرون المدير الفنى الأسبق للهلال السعودى والمرشح الإيطالى والبرتغالي جايمى باتشيكو المدير الفنى الأسبق للفريق إلى جانب 3 أسماء جديدة لمرشحين لقيادة الفريق لاختيار الأفضل من بينهم.

وأوضح رئيس نادى الزمالك فى تصريحات لقناة الزمالك، أنه يطالب جماهير النادى بالصبر وعدم الاستعجال فى ملف اختيار المدير الفنى الجديد للفريق من أجل اختيار الأفضل لقيادة أبناء ميت عقبة حيث يرى إن هذا الاختيار سيكون أحد الأسباب التى قد تساهم فى تتويج الفريق هذا الموسم بلقب دورى أبطال إفريقيا.

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وأعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اعتذار البرتغالي جوزفالدو فيريرا عن تدريب الفريق في الوقت الحالي وخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل عن تدريب الفريق لتولي القيادة الفنية للتعاون السعودي أكد مرتضي منصور في تصريحات إعلامية أن فيريرا اعتذر عن قيادة الفريق في تلك المرحلة مفضلاً تولي المسئولية الفنية للفريق من بداية الموسم وأضاف منصور أن الاختيار حاليًا ينحصر بين كالديرون وأحد المدربين الإيطاليين.

من ناحية أخرى تلقى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للزمالك، والحالى لفريق التعاون السعودي، أكبر هزيمة فى تاريخه التدريبى، بعد الخسارة المذلة، التي تلقاها الفريق السعودي، مساء اليوم الإثنين، على يد نظيره فريق الشارقة الإماراتى، بنتيجة 6 – 0، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "المدينة التعليمية"، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لمسابقة دورى أبطال آسيا، وكانت أكبر خسارة لكارتيرون، قبل الهزيمة أمام الشارقة الإماراتى، بنتيجة 6 – 0، عندما كان يقود فريق ديجون الفرنسي، بنتيجة 6 – 1، أمام فريق سيدان، بالدور الثالث من كأس فرنسا، خلال موسم 2009 – 2010.

وكان كارتيرون، قد رحل عن تدريب الزمالك، بشكل مفاجئ، من أجل قيادة فريق التعاون السعودي، الذى وقع معه عقد لمدة عامين، حيث تعد مواجهة الشارقة، هي الثانية له مع الفريق السعودي، بعد أن خسر أمام فريق بيرسبوليس الإيراني، بنتيجة 1 – 0.