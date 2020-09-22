شكرا لقرائتكم أحمد عيد عبد الملك: بيراميدز بلا هوية.. ولا أنصح لاعب بالانتقال لصفوفه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق أنه فُوجئ بقرار رحيله عن نادي الزمالك، رغم أن البرتغالي فيريرا كان رافضا لهذا القرار.
قال خلال تصريحات تلفزيونية، طارق حامد من أهم اللاعبين في تاريخ مصر في مركزه، مضيفا: مرتضي منصور لديه إيجابيات وسلبيات، وأكبر مَزاياه هي قدرته علي جَمْع أبناء النادي.
اوضح: سعيد جداً بهزيمة كارتيرون مع التعاون بـ سُداسية، مشيرا: "نسبة نجاح بيراميدز 5% ومعندهمش هوية وما انصحش لاعب انه يروح لهم ولازم يعمل تاريخ كبير لنفسه الاول".
استطرد: "أري أن أيمن حفني قصَّر في حق نفسه، وكان يقدر يعمل قد اللي عمله مليون مرة".
اختتم: "الفروق الفردية ساعدت كارتيرون في مباريات كتير مع الزمالك، لكن مكانش ينفع نطلع نقول الكلام ده في الإعلام وقتها، عشان ميتقالش إننا بنقطَّع في الراجل".
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