شكرا لقرائتكم تامر عبد الحميد: أعلم برحيل كارتيرون عن الزمالك منذ 3 شهور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد تامر عبد الحميد لاعب الزمالك السابق، انه يعلم منذ 3 شهور بقرار كارتيرون بالرحيل عن الفريق، وقال تامر في تصريحات تلفزيونية:" كارتيرون كان يبحث عن عرض مناسب للرحيل عن الزمالك مؤكدا أن كاريترون لم يوفق مع التعاون في مباراة اليوم بسبب طريقة رحيله عن الأبيض.

وتابع أن إدارة الزمالك تعاملت بشكل محترم مع كارتيرون ولكن اخطأ في وجود شرط جزائي بقيمة راتب شهرين في عقد كارتيرون لتحجيمه.

وأتم أن الزمالك "مطمع" لأي شخص يتولى قيادة الفريق .

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كشف الظهير الأيمن السابق بالزمالك، كواليس الخلاف داخل اللجنة الفنية خلال التفاوض مع باتشيكو وجيسوالدو فيريرا لتدريب الفريق.

قال إن اللجنة انقسمت حول فيريرا لأكثر من سبب مثل عمره البالغ ٧٦ سنة بجانب المبلغ المالي الكبير الذي طلب المدرب الحصول عليه.

وواصل أن باتشيكو تسبب في انقسام داخل اللجنة أيضا لأنه سبق وهرب من النادي مما جعل أكثر من شخص باللجنة يتحفظ عليه.