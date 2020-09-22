شكرا لقرائتكم مرتضى منصور رداً على لجنة الانضباط: لا يوجد لائحة لفرض ‏عقوبة على رئيس النادي‏ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على قرار ‏لجنة الانضباط بتغريمه وايقافه من أي نشاط كروي لمدة 6 مباريات.‏ وقال مرتضى في تصريحات لبرنامح زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:"لا يوجد أي لائحة تنص على عقوبة رئيس ‏نادي".‏ Advertisements وواصل:"يا عمرو يا جنايني، أنا ممكن أجيلك البنك وأخدك وأنزل".‏ وأنهى تصريحاته مطالباً وزير الشباب والرياضة بالتدخل وانهاء المهزلة ‏على حد وصفه.‏

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