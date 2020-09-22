شكرا لقرائتكم مرتضى منصور عن خسارة كارتيرون بسداسية: اللي بييجي عليا مابيكسبش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على هزيمة التعاون السعودي، بسداسية نظيفة، على يد الشارقة الاماراتي، بمنافسات دوري أبطال اّسيا.
وقال مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"دة مصير أي حد بييجي على مرتضى منصور، وليكم في سيد نوفل خير دليل".
وواصل:"كارتيرون حقق انجازه مع الزمالك خلال أسبوعين فقط وحدثت الانتكاسة مع التعاون في 48 ساعة فقط".
وأنهى تصريحاته:" هذا هو جزاء تصريحات رئيس التعاون السعودي، والله هو من له الأمر وليس هو".
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