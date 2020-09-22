شكرا لقرائتكم أحمد عيد يختار التشكيل التاريخي للزمالك.. العندليب وجيمي يقودان الهجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق لتشكيل التاريخي للزمالك على مر التاريخ.

وجاء تشكيل عبد الملك مكون من:

حراسة المرمى: عادل المأمور

الدفاع: محمد صلاح وابراهيم يوسف واشرف قاسم وأحمد رمزي

الوسط: اسماعيل يوسف وطارق حامد وحسن شحاتة وحازم امام

الهجوم: عبد الحليم علي وجمال عبد الحميد

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ويرى أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق ان ما يفعله في السوشيال ميديا طبيعي ويحدث في أوروبا.

قال خلال تصريحات تلفزيونية: "أتمنى أن أخدم الزمالك في أي وقت ومفيش حد يقدر يقول لا للزمالك لأن أي شخص يتمنى يكون التواجد وخدمة النادي، متابعا: "كنت بموت نفسي في مبارياتي ضد الزمالك رغم انتمائي للزمالك لأن ده اللي اتربِّينا عليه داخل النادي".

شدد: حسن شحاتة سَاهَم بشكل كبير في قُوَّة شخصيتي أثناء وجودي في الملاعب".

أوضح: أُرشِح فيريرا وباتشيكو لتدريب نادي الزمالك خلال الفترة المُقبلة، فيريرا قادر علي السيطرة علي أوضة لبس الزمالك، واللاعيبة كلها بتحبه لكنُّهم بيعملوله ألف حساب، عملت مع باتشيكو من قبل، وهو مدرب تكتيكي علي أعلي مستوي، ويُجيد الطريقة الدفاعية بشكل مُميَّز جداً".

استطرد: كالديرون المدير الفني الأسبق للهلال" هو الأقرب لتدريب الزمالك في الفترة المُقبلة.