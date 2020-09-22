شكرا لقرائتكم جيلبرتو: أعشق مصر وحلمي العمل داخل النادي الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد الانجولي سيباستياو جيلبرتو لاعب الاهلي السابق، على حبه الشديد لمصر ورغبته في العودة مرة اخرى لبيته بالجزيرة على مستوى العمل الإداري.

وقال جيلبرتو في تصريحات تلفزيونية: "أعشق مصر ولا استطيع وصف حبي لها، اولاي يبكون من اجل العودة لمصر ودائما نتحدث عنها بأجمل الكلمات ولعبت ثمانية أعوام في الاهلي وحصلت على كل الألقاب الممكنة واشعر بحب الجمهور لي والاحترام بيننا متبادل.

وتابع: العمل في مصر كان دائما حلم لي وخاصة بعد ما قدمته مع الأهلي والاهلي له فضل كبير على جيبلبرتو وارغب ان اساهم معه مرة اخرى في النجاح ليس فقط كلاعب كرة، ولكن ايضا على الناحية الادارية.

وواصل :" انا ابن النادي الاهلي واتمنى العمل معه مجددا لاني جزء من العائلة واتمنى الحصول على فرصة.

أكد جيلبرتو، لاعب النادي الأهلي السابق، أن الإسماعيلي دائما كان يخلق صعوبات للفريق.

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أكمل : "الإسماعيلي كان يخلق صعوبات للأهلي في الدوري لكننا تمكنا من الفوز بهدف فلافيو في المباراة الفاصلة عام 2008، وكانت المباراة والبطولة الأصعب بالنسبة لي مع الفريق".

أردف "فايلر توج بالدوري لكنه لم يصل لمستوى البطولات التي حصدها مانويل جوزيه، الأثنين مختلفين تماما والبرتغالي درب أفضل جيل في مصر، وتلك اللحظة كانت مصر تسيطر على إفريقيا في الأندية والمنتخبات وعندما نقيم مدربي الأهلي، فإن مانويل جوزيه يعد حالة فريدة".

أكد جلبرتو أن الأهلى لديه حافز إضافي عن باقي الفريق للتتويج بإفريقيا متابعا :" الأندية التي وصلت لديها فرصة وإمكانيات التأهل للنهائي لذلك البطولة صعبة".

وأكمل: "الأهلي لديه حافز اضافي لحصد إفريقيا، بعدما توج اللاعبين بالدوري، ولديهم كل الإمكانيات التي تساعدهم على تحقيق ذلك".

وأتم: "بعيدا عن الفريق الذي سيواجه الأهلي لكن الأحمر لديه الإمكانيات للتأهل والتتويج، ولا يجب أن يستمر الفريق أكثر من ذلك دون حصد البطولة".