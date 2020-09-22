شكرا لقرائتكم كريم نيدفيد: الإصابة لم تهدد مشواري الكروي.. وأشكر الخطيب على الدعم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد كريم نيدفيد لاعب النادي الأهلي أن بطولة الدوري تكون دائما هامة للاعبين في كل موسم لان الأهلي دائم يستهدف حصد كل البطولات الذي يشارك بها، وقال نيدفيد في تصريحات تلفزيونية:" حالته الطبية تتحسن من وقت لاخر خلال الفترة الجارية والأمور مستقرة وما تردد عن انتهاء مشواره الكروي بسبب الاصابة عار تماما من الصحة واجتهادات ليس لها علاقة بالواقع مؤكدا أن الأمر مستقر الأن تماما.

وأضاف أن الأهلي يصرف مستحقاته المالية ومكافأت البطولات كأنه متواجد ويشارك في المباريات.

وواصل:" أنه يشكر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على دعمه المستمر له خلال اصابته.

أكد لاعب النادي الأهلي أنه يتمنى العودة مع الفريق والمشاركة في بداية الموسم الجديد بشكل منتظم قائلا:" أنه تراجع عن مقاضاه المركز الطبي الألماني بسبب جراحته الخاطئة مؤكدا أن القرار يخص النادي الأهلي في النهاية.

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وأكمل أنه لم يعلم شيء عن انضمام رمضان صبحي لبيراميدز خلال الفترة الماضية ويرفض تقييم موقفه رغم انه صديقه المقرب.

وأضاف أنه يسعى للحاق بـ اولمبياد طوكيو المقبلة وشوقي غريب على تواصل دائم معه خلال الفترة الماضية.

وأتم أنه يشكر جماهير الأهلي على الدعم بعد اصابته..