«جازمة عذبه» تتوج بطلة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت المحطة الأوروبية السابعة لسلسلة سباقات «كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة» التي أقيمت على مضمار سان سيرو في مدينة ميلانو بإيطاليا، نجاحات مهمة، ومكتسبات جديدة لمسيرة الحدث الذي يقام ضمن أجندة النسخة ال27.

وأقيمت الجولة الإيطالية، أمس الأول الأحد، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، امتداداً لرؤية ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لإعلاء الخيل العربي الأصيل في كافة المضامير العالمية.

50 ألف يورو

ونجحت الفرس «جازمة عذبه» العائدة لمربط عذبه للسباقات لمالكه الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، من حسم القمة الإيطالية، وحصد لقب الكأس الغالية، بعد صراع مثير شهده السباق الذي شاركت فيه 8 من نخبة الخيول وأقيم لمسافة 2000 متر، ضمن فئة «جروب 2»، للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وبلغت قيمة جوائزه 50 ألف يورو.

Advertisements

وقطعت البطلة مسافة السباق بزمن قدره 2:12:00 دقيقة، وحلت بعدها الفرس «فلاينج هاي» بنت داحس بفارق نصف طول، وجاء بالمرتبة الثالثة «شداون الخالدية» ابن نشوان الخالدية لإسطبلات الخالدية العائدة للأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود؛ وذلك بفارق عنق، فيما حل بالمركز الرابع مهداف عذبه ابن عامر وجاءت خامساً أمواج الخالدية بنت نشوان الخالدية.

حضور جماهيري كبير

وحفل السباق بالإثارة حتى الأمتار الأخيرة، كما شهد تسليط الضوء من قبل الإعلامي الإيطالي على استمرارية وأهمية تنظيم الحدث وتواصله في ظل الظروف الراهنة، واهتمت أبرز الصحف في إيطاليا بعودة السباق؛ نظراً لقيمته ودوره في تحقيق المشاركة الكبيرة والتفاعل المميز لملاك ومربي الخيل العربي في إيطاليا وأوروبا، كما شهد السباق حضوراً جماهيرياً مميزاً في ظل التزام الجميع بأعلى معايير السلامة والتدابير الوقائية.

وفي ختام السباق قام فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي مشرف عام سلسلة سباقات «كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة»، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، بتتويج الفائزين بحضور عبد المنعم الشايقي مدير مربط عذبه.