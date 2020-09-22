الإعلام العالمي يشيد بالإنجاز المبهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشادت صحف العالم بالإنجاز الإماراتي، والتألق الأسطوري في طواف فرنسا، وقالت صحيفة «تيليجراف» البريطانية، إن انتصار بوجاتشار هو انتصار للسباق نفسه، مشيرة إلى النجاح الذي تحقق بإقامة السباق خلال وباء فيروس «كورونا» الذي اجتاح العالم في الأشهر الماضية، كما أشادت بتنظيم الحدث وسط حضور خمسة آلاف معجب في الشانزليزيه، كانوا حضوراً من أرض الواقع، وشاهدوا تتويج أصغر فائز باللقب منذ عام 1904.

أما صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، فعنونت: «بوجاتشار يفوز بسباق فرنسا للدراجات، ليصبح ثاني أصغر بطل في التاريخ».

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وقالت شبكة يورو نيوز: «سباق مثير يتحدى الفيروس والفوز به ذهب للشاب بوجاتشار»، وعنونت «بي بي سي»: «سباق فرنسا للدراجات 2020.. انتصار رائع لبوجاتشار على مراحل»، فيما قالت «فرانس 24»: «فاز بوجاتشار بسباق فرنسا للدراجات، وأصبح أصغر بطل منذ عام 1904».

وقالت صحيفة «ليكيب» الفرنسية: «قدم بوجاتشار عضو فريق الإمارات للدراجات الهوائية أداء ممتازاً، وأضافت:«بوجاتشار دراج مقاتل وهو شاب يبلغ من العمر 21 عاماً فقط، ومع ذلك قلب كل التوقعات في المرحلة، وحقق إنجازاً كبيراً».

وقالت «ميل أونلاين» البريطانية:«بوجاتشار يختم مجد سباق فرنسا للدراجات في باريس، ويحتفل في الشانزليزيه، بعد يوم من الجولة التاريخية التي شهدت انتزاع السلوفيني القميص الأصفر».