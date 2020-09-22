شكرا لقرائتكم خبر عن تهنئة خاصة من إدارة الاتحاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى مطر سهيل اليبهوني، رئيس فريق الإمارات للمحترفين، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، تهنئة خاصة من قبل أسامة الشعفار رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، وزملائه أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بمناسبة فوز دراج فريق الإمارات للمحترفين تادي بوجاتشار بصدارة سباق الفردي ضد الساعة في طواف فرنسا الدولي الشهير، محققاً الفوز بالقميص الأصفر عن جدارة، ومؤكداً قدرة فريق الإمارات للمحترفين على منافسة أقوى الفرق العالمية للدراجات في أكبر وأهم الطوافات.

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