البطائح يسعى إلى حسم دوري الصالات اليوم

سيكون بمقدور نادي البطائح حسم لقب دوري كرة قدم الصالات للموسم 2019 مساء اليوم الثلاثاء، والتتويج بطلاً للدوري، في حال فوزه بمواجهة مستضيفه نادي خورفكان التي تنطلق في الخامسة و45 دقيقة من مساء اليوم، وربما يتأجل الحسم والتتويج إلى يوم الخميس، ففي حال فوز البطائح يتوج الفريق مباشرة وتعتبر المباراة الثالثة المقررة في بلاي أوف دوري الصالات لاغية كون الفريق حقق الفوز في المباراتين الأولى والثانية، أما فريق خورفكان فتظل حظوظه قائمة في التتويج والمنافسة على اللقب في حال فوزه اليوم ليصبح الفريقان متعادلين في عدد الانتصارات بواقع فوز لكل واحد منهما، وبالتالي يتأجل الحسم إلى المباراة الثالثة يوم الخميس القادم.

وكان فريق البطائح فاز في المباراة الأولى 4-2 على خورفكان بركلات الجزاء الترجيحية بعد أن انتهى الزمن الرسمي للمباراة بتعادل الفريقين 4-4 بعدما تقدم خورفكان 3-1 ولكن البطائح استعاد توازنه وعدل النتيجة بفضل تألق نجمه البرازيلي المقيم الذي سجل 3 أهداف مستغلاً ضعف حسن الحنطوبي في الكرات الأرضية، وتألق من خورفكان بصورة لافتة خالد عبدالله الشوكة الذي صنع هدفين وسجل هدفاً رائعاً فيما تأثر خورفكان بالهدف العكسي من نيران صديقة للاعبه محمد بيرومي، وأيضاً بخطأ فادح لحارسه حسن الحنطوبي الذي أخطأ تقدير كرة سهلة ولجت شباك فريقه في الوقت القاتل، وفي المقابل برز الحارس الفدائي طاهر ناصر حارس مرمى نادي البطائح في ركلات الجزاء الترجيحية وصد ركلتين مرجحاً كفة فريقه ومنحه الفوز والاقتراب من تحقيق اللقب.

ويدخل البطائح مباراة اليوم مفتقداً جهود لاعبه المقيم المغربي نوفل الطائي بداعي الإيقاف، فيما يدخل خورفكان كامل العدد إلى المواجهة المصيرية التي سيكون درع الدوري والميداليات الذهبية حاضرة فيها، وقد تسلم لأصحابها وقد يتأجل تسليمها وتعود مرة أخرى إلى مقر اللجنة التنفيذية في الشارقة حتى إشعار آخر.