بوجاتشار: فريق الإمارات مشروع طويل الأمد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد دراج فريق الإمارات بوجاتشار، أنه لا يجد من الكلمات ما يصف شعوره بصدق، عقب تحقيق هذا الإنجاز، وقال: «ما زلت غير مصدق تماماً لما حصل، فها أنا أقف مرتدياً القميص الأصفر لجولة فرنسا، إن لساني يعجز عن وصف ما أشعر به، وتركزت كل التدريبات هذا العام على هذه الجولة، وخضتها وأنا بأفضل حال». وأضاف: «فقدنا بعضاً من رفاقنا في الفريق، خلال تلك الجولة، لكننا لم نيأس، امتدت الجولة على مدى ثلاثة أسابيع، وقضينا خلالها وقتاً جميلاً ساده جو من الإيجابية وروح الفريق».

وتابع بوجاتشار قائلاً: «منذ لحظة انضمامي إلى فريق الإمارات، غمرني شعور بانتمائي إلى عائلتي، أحظى بالعديد من الصداقات ضمن الفريق، وسط جو إيجابي يسود أعضاء الفريق من دراجين وفنيين، وكان ذلك بلا شك، أحد أهم الأسباب التي دفعتني إلى تجديد عقدي، حتى عام 2024، إن فريق الإمارات مشروع طويل الأمد، يرعاه عدد من أبرز الرعاة، وأنا فخور بأن أكون جزءاً من هذا المشروع الضخم».