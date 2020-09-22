هاليب بطلة تنس روما

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توّجت الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة أولى بطلة لدورة روما الإيطالية في كرة المضرب، إحدى دورات البرمير الخمس الكبرى، بفوزها على التشيكية كارولينا بليشكوفا حاملة لقب الموسم الماضي 6-0 و2-1 ثم بالانسحاب بداعي الإصابة في فخذها الأيسر.

وحسمت هاليب المجموعة الأولى بسهولة 6-0 في مدى 20 دقيقة فقط، وبعد أن تقدمت على منافستها 2-1 في المجموعة الثانية،اقتربت منها بليشكوفا التي لفت فخذها برباط شديد، وأبلغتها عدم قدرتها على إكمال المباراة.