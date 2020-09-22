اليبهوني: ما تحقق يبعث على الفخر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أهدى مطر سهيل اليبهوني رئيس مجلس إدارة فريق الإمارات، الإنجاز التاريخي الذي حققه الفريق وفوزه بلقب طواف فرنسا إلى قيادة دولة الإمارات الرشيدة، وإلى عموم شعب الإمارات.

وقال: «فخورون بالإنجاز والأداء والمستوى المبهر الذي ظهر عليه الفريق في مراحل طواف فرنسا، ويمثل النجاح الكبير انعطافة تاريخية في مسيرة مشاركات الفريق في السباقات العالمية، لما يتمتع به طواف فرنسا من قيمة ومكانة مرموقة في العالم، كما يعد إنجازاً وانتصاراً مميزاً في تاريخ رياضة الإمارات»، مضيفاً: «فريق الإمارات حقق نقلة نوعية كبيرة بفوزه بهذا اللقب للمرة الأولى في تاريخ طواف فرنسا ومسيرته الواعدة»، مشيداً بالدراج السلوفيني الواعد بوجاتشر الذي نجح في اقتناص القميص الأصفر وصدارة الترتيب العام والفوز بالقميص الأبيض والقميص الأحمر، مباركاً لكل الدراجين في الفريق، والكادر الفني والإداري، مؤكداً أن الفريق يتطلع بقوة خلال الفترة المقبلة لتسجيل المزيد من الانتصارات والنجاحات في السباقات العالمية.

واختتم قائلاً: «يمثل الإنجاز قيمة حقيقية مهمة لمواصلة الجهود والتخطيط من أجل الحفاظ على المنجزات والعمل على تحقيق أفضل المشاركات واهم الإنجازات للإمارات في المسيرة القادمة».