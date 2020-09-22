النصر يواجه عجمان

دشن نادي النصر، أمس الاثنين، معسكره الإعدادي الثالث في أحد فنادق دبي؛ وذلك ضمن استعداداته للموسم المقبل من دوري الخليج العربي.

وسيمتد المعسكر لمدة 5 أيام، تليه مباراة ودية مع فريق نادي عجمان. وكان النصر خاض خلال الفترة الماضية 6 مباريات ودية كان آخرها مع فريق الظفرة؛ حيث تغلب عليه 5-2.