شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يواجه عجمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
دشن نادي النصر، أمس الاثنين، معسكره الإعدادي الثالث في أحد فنادق دبي؛ وذلك ضمن استعداداته للموسم المقبل من دوري الخليج العربي.
وسيمتد المعسكر لمدة 5 أيام، تليه مباراة ودية مع فريق نادي عجمان. وكان النصر خاض خلال الفترة الماضية 6 مباريات ودية كان آخرها مع فريق الظفرة؛ حيث تغلب عليه 5-2.
كانت هذه تفاصيل خبر النصر يواجه عجمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.