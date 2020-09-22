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النصر يواجه عجمان

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

دشن نادي النصر، أمس الاثنين، معسكره الإعدادي الثالث في أحد فنادق دبي؛ وذلك ضمن استعداداته للموسم المقبل من دوري الخليج العربي.

وسيمتد المعسكر لمدة 5 أيام، تليه مباراة ودية مع فريق نادي عجمان. وكان النصر خاض خلال الفترة الماضية 6 مباريات ودية كان آخرها مع فريق الظفرة؛ حيث تغلب عليه 5-2.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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