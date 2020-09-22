أحمد بن سعيد: إنجاز الدراجات يلهم العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أحمد عزت

لم يحتج فريق الإمارات للدراجات إلا إلى أربع سنوات فقط، ليعانق المجد، فقد تطور مستوى الفريق من فريق صاعد إلى أن أصبح مؤسسة عالمية المستوى حققت العديد من الإنجازات، والتي كان آخرها لقب طواف فرنسا العريق الذي يعد أرفع لقب سباق للدراجات على وجه الأرض، والذي حصد الفوز به دراج فريق الإمارات، السلوفيني تادي بوجاتشار، محققاً إنجازاً أسطورياً.

وأشاد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، بالفوز الكبير الذي سطره الفريق الإماراتي، وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الفوز الرائع لفريق دولة الإمارات في سباق فرنسا للدراجات أشهر سباقات الدراجات في العالم، إنجاز تاريخي لدولتنا على الساحة الرياضية العالمية، يعزز هذا الإنجاز التاريخي العلاقة القوية بين الإمارات وسباقات الدراجات، كما يمثل مصدر إلهام للأجيال الجديدة من الدراجين عبر العالم».

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وأصبح بوجاتشار «22 عاماً» أصغر دراج يفوز بجولة فرنسا، خلال 111 سنة، وذلك عندما عبر خط النهاية في شارع الشانزيليزيه الشهير، في العاصمة الفرنسية باريس، غير أن الإنجاز الكبير لم يتحقق في ذلك اليوم فحسب، أو بفضل جهود تادي وحده؛ بل جاء بعد جولة استمرت ثلاثة أسابيع، قطع فيها مسافة 3,385 كم عبر فرنسا، مدعوماً بجهود الفريق بأكمله. ورغم أن هذا الفوز يعد الأكبر والأهم لفريق الإمارات عبر تاريخه، الذي يمتد أربع سنوات، لكنه لا يعد الإنجاز الأول، ففي عام 2019، حصد الفريق 31 انتصاراً، سجل منها بوجاتشار الفوز بثلاث مراحل في جولة إسبانيا، كما حقق الفريق في عامي 2018 و2017، 14 فوزاً، و19 فوزاً، على التوالي