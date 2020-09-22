في غياب حمد الله.. النصر يكتفي بالتعادل أمام السد ويحافظ على الصدارة

في غياب نجمه عبد الرزاق حمد الله، اكتفى النصر السعودي بالتعادل الإيجابي بهدف أمام السد القطري لحساب المجموعة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وتمسك النصر الذي أكد تأهله لدور ثمن النهائي مبكراً بصدارة المجموعة برصيد 11 نقطة قبل أن يلتقي نظيره العين الإماراتي الخميس المقبل في ختام هذا الدور، في حين رفع السد رصيده إلى 9 نقاط ويخوض اللقاء الأخير له أمام سابهان الإيراني.

افتتح النصر باب التسجيل في الدقيقة 22 عن طريق نجمه الشاب خالد الغنام الذي تلاعب بالمدافع القطري بيدرو قبل أن يسدد زاحفة من بين أقدام الحارس الدولي سعد الشيب، وأدرك أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة 87 عن طريق بغداد بونجاح الذي استغل «غلطة» دفاعية من جانب النصر ليسدد على يمين الحارس الأسترالي براد جونز.

ونال بونجاح بطاقة صفراء من جانب الحكم السوري مسعود طفيلية؛ بسبب احتفاليته غير الرياضية أمام بدلاء فريق النصر.

ولعب النصر المباراة بتشكيلة غاب عنها 6 لاعبين ممن شاركوا في آخر مباراتين،هم: حمدالله وعبد الفتاح عسيري وعبدالله الخيبري وعبدالله مادو وعبد الرحمن العبيد، إضافة إلى الأرجنتيني بيتي مارتينيز الذي جلس على مقاعد البدلاء حتى الدقيقة 67 من اللقاء.

وامتدح البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر أداء فريقه في المباراة، وقال: لقد أثبتنا أننا نمتلك مجموعة رائعة، فريقي خاض المباراة بستة عناصر تبدأ للمرة الأولى وأثبت أن الجميع على استعداد لصناعة النصر.

وأضاف: كنا الأفضل في أغلب فترات المباراة، والأقرب للفوز حتى الدقائق الأخيرة، أنا فخور بجميع اللاعبين والمستقبل سيكون جميلاً للنصر.

من جهته اعترف الإسباني تشافي مدرب السد أن الأخير واجه واحداً من أفضل فرق البطولة، وقال: لقد واجهنا أحد أفضل الفرق في البطولة الحالية، أقولها للمرة الثانية، النصر الأفضل والأقوى في هذه النسخة.

وبالنسبة لفريقه قال: من الصعب الحديث عن تحقيق الكأس لا يزال الفريق يحتاج إلى تأكيد تأهله أولاً ومن ثم سنفكر بما هو قادم.