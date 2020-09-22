فيدال يصل إلى ميلانو لإتمام صفقة تعاقده مع إنتر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل لاعب وسط منتخب تشيلي ارتورو فيدال إلى مدينة ميلانو الايطالية لإتمام صفقة انتقاله إلى صفوف إنتر بحسب شريط فيديو بثه الموقع الرسمي لنادي نيراتسوري.

وقال فيدال في هذا الفيديو المقتضب: «مرحباً ميلانو، مرحباً إنتر، أنا هنا!»، في حين كتب النادي على تويتر «ارتورو فيدال يحط في ميلانو».

وكانت الصحف الإيطالية تحدثت عن رغبة أنطونيو كونتي مدرب إنتر في الحصول على خدمات فيدال الذي لعب بإشرافه عندما كان مدرباً ليوفنتوس على مدى 4 مواسم، توّج فيها فريق السيدة العجوز بطلاً للدوري (من 2012 إلى 2015).

وكشفت الصحف الإيطالية عن أن فيدال (33 عاماً) سيخضع للفحص الطبي الروتيني قبل التوقيع رسمياً عل عقده.

وكان السكرتير الفني في برشلونة رامون بلانيس أوضح أن المفاوضات من أجل رحيل لاعب الوسط كانت قائمة طوال الأسبوع الماضي، لا سيما أن فيدال لا يدخل ضمن مخططات مدرب الفريق الجديد الهولندي رونالد كومان.

وقال بلانيس: «أريد أن أستغل هذه المناسبة لكي أشكر ارتورو على السنتين اللتين أمضاهما في صفوفنا. إنه شخص رائع يملك قلباً وحضوراً كبيرين وكان عنصراً هاماً ضمن المجموعة».