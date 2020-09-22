«الشارقة الرياضي» يعيد تشكيل فريق عمل التحسين المستمر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر مجلس الشارقة الرياضي قراراً بإعادة تشكيل فريق عمل التحسين المستمر، وذلك في إطار الالتزام بثقافة التطوير والتحسين المستمر وزيادة إطار الفاعلية لتوحيد الاستدامة في جميع العمليات التشغيلية في المنظومة الرياضية بالإمارة، وتحقيق انسجام المجلس مع جهود القيادة الحكيمة والوسط الرياضي لتحقيق أفضل النتائج وفق المستجدات.

وعقد الفريق أولى اجتماعاته مؤخراً بحضور عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئاسة نبيل محمد عاشور مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير وعضوية كل من عبدالله حسين آل علي مدير إدارة الخدمات المساندة وبخيت سعيد القرص رئيس قسم الألعاب الفردية بإدارة شون الرياضة والتطوير وعمرو عبدالرحمن العيسوي محاسب أول وريا راشد السويدي محاسب عضو ومقرر اللجنة.

وأشار عيسى هلال الحزامي: يأتي هذا التشكيل ضمن استراتيجية وتوجهات المجلس للعمل على منظومة عمل بالإضافة إلى التطوير والتحسين المستمر لمختلف العمليات، وأضاف: «نهدف من هذا التشكيل نشر ثقافة التحسين المستمر والتطوير، ووضع خطط متينة للعمل تقوم على فهم الواقع، والعمل ضمن الموارد المتاحة، بحيث تضمن تحديد المهام والمسؤوليات التي تجب على كل إدارة، بصورة يكون العمل فيها بشكل متكامل بين الإدارات لتحقيق الهدف العام للمجلس، وتلغي كافة أشكال المعوقات في سير العمل، والعمل على تحقيق وتحسين النتائج بشكل عام، ووضع الخطط والبرامج لجميع مراحل التغيير، والقدرة على تحليل المعوقات ومواجهة التحديات المختلفة بطريقة إبداعية، عن طريق طرح أكثر من رأي، ووضع الأنشطة والأهداف لعملية التحسين، وابتكار أفضل الممارسات لاستغلال الوقت والمال لصالح العمل».

واستطرد قائلاً: «على فريق العمل القيام بمهام مختلفة منها زيادة وعي الأفراد في عملية التحسين والتطوير ومتابعة أثر التطبيق للأداء العام في الأندية والمراجعة والمتابعة وإبداء النصح لجميع الأنشطة المجدولة والاجتماعات المستمرة مع المعنيين بالأندية لتحديد مجالات وفرص التحسين، وتطوير أساليب حل المعوقات والتكيف مع الظروف المتغيرة للبيئة المحيطة، واختيار وتطبيق الممارسات في حلها، ووضع خطط المتابعة وتقييم الممارسات الجيدة، ووضع أسس للإشراف والمتابعة للفريق، والحرص على تنفيذ كافة الأعمال كما يجب، وتحديد ومتابعة المعوقات بشكل مرحلي تفادياً لتفاقمها، ولضمان الوصول إلى النتائج المطلوبة في نهاية المطاف».

وأكد أنه سيتم رفع الفريق تقريراً عن سير العمل بشكل شهري عن أهم النتائج على أن يتضمن التقرير أبرز مخرجات الاجتماعات والأعمال المنفذة وأبرز التحديات التي تواجه الفريق والتي تحول دون تطبيق الأعمال الموكلة له، وتحديد التوصيات ومتطلبات عملية التحسين المستمر والدروس المستفادة من عملية التحسين المستمر.