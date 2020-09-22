شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جوندوجان بفيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب لاعب وسط مانشستر سيتي، الألماني إيلكاي جوندوجان بفيروس كورونا المستجد بحسب ما أعلن ناديه الاثنين.

وقال النادي على موقعه الرسمي: «يؤكد مانشستر سيتي أن إيلكاي جوندوجان مصاب بفيروس كورونا، ويخضع إيلكاي حالياً للحجر الصحي لفترة 10 أيام تماشياً مع البروتوكول الصحي للدوري الإنجليزي الممتاز والحكومة البريطانية الذي يوصي بعزل اللاعب المصاب بجائحة كوفيد-19».

وسبق للاعبين من صفوف «سيتيزنز» أن أصيبا بفيروس كورونا في وقت سابق هما مدافعه الفرنسي إيميريك لابورت وجناحه الجزائري رياض محرز.

ويستهل مانشستر سيتي مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز الاثنين بمواجهة قوية خارج ملعبه ضد ولفرهامبتون، علماً أن الرابطة منحته راحة لأسبوع إضافي بعد مشاركته في دوري الأبطال في أغسطس الماضي.

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