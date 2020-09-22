الهلال يكسب التحدي.. ورازفان يؤكد سعيه للحفاظ على اللقب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

كسب فريق الهلال مساحة واسعة من الإشادة في الشارع الرياضي السعودي، بعدما تمكن حامل اللقب الآسيوي من انتزاع بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر في طريق حملته للدفاع عن لقبه على الرغم من الظروف الصعبة التي واجهها الفريق منذ وصوله إلى الدوحة، حيث تساقط اللاعبون واحداً تلو الآخر في فخ فيروس كورونا.

وكسب الهلال الإعجاب عندما ظفر بنقطة التأهل من أمام شهر خودرو الإيراني في غياب 9 لاعبين أساسيين، واعتمد في المباراة على 13 لاعباً من بينهم الحارس عبد الله المعيوف والكوري الجنوبي جانغ والبيروفي كاريلو.

وأثبت الهلال الاثنين عزمه القتال حتى النهاية من أجل المحافظة على لقبه، خاصة أن بشائر عودة بعض الركائز بدأت تظهر مع تماثل سلمان الفرج ومحمد البريك للشفاء ومشاركتهما في التدريبات.

وبدا الروماني رازفان مدرب الفريق فخوراً بفريقه الذي تشبع بخطته وأظهر قتالية عالية حتى وهو يفتقد لهدافه الفرنسي غوميز ونجومه الآخرين.

رازفان بعد التعادل مع الفريق الإيراني أكد أن إرادة الهلال القوية تزداد من أجل الفوز مرة أخرى باللقب الآسيوي، مضيفاً: «نريد إسعاد جماهيرنا والمحافظة على اللقب مرة أخرى، سنقاتل حتى النهاية ولن نتراجع عن أهدافنا».

وتابع: «كل يوم بالنسبة لنا مغامرة جديدة، نمر بموقف استثنائي لكننا نتعامل مع الظروف بطريقة جيدة، صحيح أننا اعتمدنا على مجموعة من الشباب قليلي الخبرة الدولية لكنهم كانوا بمستوى الثقة وأثبتوا أننا فريق قوي أمام الخصوم والظروف الصعبة».

وأكد رازفان أن المجموعة ستواصل الحضور في المباراة الأخيرة أمام شباب أهلي دبي لأنه لا يمتلك خياراً غير ذلك، بيد أنه استدرك: «من الجيد أننا سنلعب المباراة القادمة بأريحية كبيرة بعيداً عن الضغوط».

واستطاع الهلال جمع 11 نقطة أمن بها التأهل إلى الدور الثاني بعد فوزه في 3 مباريات وتعادله في مباراتين.

وتاريخياً يعتبر تأهل الهلال لدور الستة عشر هو التأهل الثاني عشر في تاريخ الأزرق الذي فاز بلقب دوري الأبطال 3 مرات، مرتين بالنظام القديم ومرة واحدة بالنظام الحالي.