شكرا لقرائتكم خبر عن بانيغا يظهر للمرة الأولى في تدريبات الشباب السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

شارك الأرجنتيني إيفر بانيغا للمرة الأولى الاثنين في تدريبات فريقه الجديد الشباب السعودي الذي أتم صفقة انتقال حر مع اللاعب البالغ 32 عاماً في يناير الماضي قادماً من أشبيلية.

وتواجد بانيغا الذي تبلغ صفقة انتقاله 17 مليون دولار بجانب الحارس الليتواني الدولي جايدرايوس أرلايوسكايس «32 عاماً» الذي تم التعاقد معه لموسمين.

ويأمل خالد البلطان رئيس نادي الشباب إعادة تكوين فريق العاصمة ليعود مجدداً للمنافسة بعدما ابتعد عنها في السنوات الماضية.

وشهد الفريق تعزيزات محلية أبرزها التعاقد مع ظهير الفيصلي خالد الغامدي وجمال باجندوح محور نادي الاتحاد السابق.

واحتل الشباب المركز السابع في النسخة الأخيرة من الدوري محققاً 43 نقطة من 12 فوزاً و7 تعادلات وخسر في 12 مباراة.

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