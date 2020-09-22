الاتحاد العربي للريشة يطلق سلسلة محاضرات «إدارة العافية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استمراراً لجهوده المتواصلة في استثمار منصته الافتراضية لتطوير منظومة الريشة الطائرة العربية، وتعزيزاً لنشر مفاهيم الوعي الرياضي والصحي في المجال الرياضي، يطلق الاتحاد العربي للريشة الطائرة سلسلة من المحاضرات القيمة عبر تطبيق «زووم» بعنوان «إدارة العافية» ابتداء من الثلاثاء، ويحاضر في الجلسة أخصائي تدريب القيادات د. مصعب حمد الذي سيتناول مواضيع العافية في أفكارك، العافية في مشاعرك، العافية في قيمك، العافية أسلوب حياة، وأخصائي التوعية الرياضية بمجلس أبوظبي الرياضي د. أسامة اللالا الذي سيتناول مواضيع مفهوم العافية والصحة، عافية الروح، عافية القلب، عافية العقل ويديرها مدير التطوير بالاتحاد الدولي جعفر إبراهيم.

وتستهدف سلسلة المحاضرات تعزيز الوعي الصحي والرياضي بالنسبة للمدربين واللاعبين والمعلمين والحكام والإداريين، ومختلف المهتمين بالنشاط البدني لجعله أسلوب حياة وتمكينهم من الوصول إلى الصحة النفسية والجسدية والذهنية وشرح العلاقة بين كل تلك الأمور بالإنجاز والتفوق الرياضي.