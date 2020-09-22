الشارقة يحصد المركز الأول في سلسلة بطولة العالم للكاراتيه



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج نادي الشارقة للكاراتيه، بالمركز الأول في الترتيب العام على مستوى الدول والأندية، في سلسلة بطولة العالم الرابعة للكاراتيه كاتا وكوميتيه (فردي وجماعي) التي تقام عن بُعد، وأقيمت في الفترة من 9 إلى 19 سبتمبر الجاري.

وانتزع أبطال النادي 23 ميدالية ملونة وضعتهم في صدارة البطولة، منها 7 ميداليات ذهبية و8 ميداليات فضية ومثلها برونزيات، في البطولة التي تنافس فيها 138 نادياً يمثلون 51 دولة حول العالم، ليصل إجمالي اللاعبين المشاركين فيها 575 لاعباً ولاعبة.

ويعتبر نادي الشارقة، النادي الوحيد الممثل للدولة في هذه البطولة، ونجح في وضع بصمته باعتباره أول فريق إماراتي على مستوى الدولة يشارك في مسابقات الكاتا جماعي ومسابقات الكوميتيه فردي عن بُعد.

وكان النادي شارك بـ 17 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات العمرية، في كافة مسابقات الكاتا والكوميتيه، واستطاع أبطال الملك مقارعة أبطال ولاعبين أولمبيين شاركوا في البطولة التي نظمتها سبورت داتا، منظم بطولات الكاراتيه حول العالم.

وأوضح المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، رئيس إدارة الألعاب الفردية عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، أن الإنجاز الذي تحقق يعزز من مكانة الدولة في لعبة الكاراتيه، ويؤكد مدى جاهزية لاعبي نادي الشارقة للمنافسة في كافة البطولات وفي شتى الظروف، مشيداً بالعمل الذي يقوم به اتحاد الإمارات للكاراتيه والطفرة الكبيرة التي أحدثها في اللعبة، ودوره في تنظيم البطولات العالمية التي زرعت الثقة في لاعبينا لخوض المنافسات الدولية.