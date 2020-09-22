«دبي الرياضي» يحصد 3 شهادات آيزو في نظام الإدارة المتكامل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نال مجلس دبي الرياضي ثلاث شهادات آيزو في نظام الإدارة المتكامل الذي يجمع بين نظام إدارة الجودة (آيزو 9001) ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية (آيزو 45001) ونظام الإدارة البيئية (آيزو 14001).

وتسلم سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي شهادات الآيزو التي تمنحها المنظمة الدولية للمعايير للمؤسسات والجهات التي تطبق وتلتزم بمعايير الجودة، وذلك بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام ود. محمد الأنصاري مدير مكتب التطوير الاستراتيجي وجميع مديري الإدارات والأقسام ومنتسبي المجلس وممثلي المنظمة الدولية بالشرق الأوسط.

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: «تواصل إمارة دبي حصد النجاحات بفضل رؤية حكومتها الرشيدة وحرصها على جودة الخدمات المقدمة لكافة المواطنين والمقيمين على أرضها، وبحصول مجلس دبي الرياضي على هذه الشهادات فهو يجني ثمار الجدية والانضباط في العمل ويؤكد نجاحه في مهمته، كما يعد حصول المجلس على هذه الشهادات إنجازاً رائعاً وفخراً لكل الكفاءات الإماراتية، وسيواصل المجلس العمل لتحقيق مزيد من النجاحات على المستوى الدولي».

وأضاف حارب: «يسعى المجلس للنهوض بالحركة الرياضية في إمارة دبي من مختلف النواحي خصوصاً الإدارية، وذلك من خلال ترسيخ أسس العمل الرياضي المؤسسي وآليات تطبيقها، بما يساهم في تطوير الخطط والبرامج الكفيلة بتعزيز الأداء الاحترافي للمؤسسات الرياضية وتطوير كفاءة كوادرها الإدارية والفنية، ويمكنها من التفاوض مع الهيئات والمؤسسات الدولية من أجل الاستفادة من تطبيق أفضل للممارسات والمعايير العالمية في المجالات الرياضية».

من جهته أشاد لوكاس بلجيان مدير الشركة السويسرية المانحة للشهادات بعمل مجلس دبي الرياضي وجهوده المستمرة لتحسين بيئة العمل وفق المواصفات الدولية المعتمدة بما يساهم في تعزيز المكتسبات على صعيد تنظيم العمل الإداري، وذلك من خلال الرسالة المسجلة بالفيديو التي أرسلها إلى المجلس.

ومنحت المنظمة الدولية للمعايير هذه الشهادات بعد إجراء العديد من الزيارات والتدقيق على العمليات والإجراءات الخاصة بالمجلس، حيث قام المدققون خلال أربعة أيام بزيارة جميع الإدارات والأقسام بالمجلس والتأكد من مطابقة الإجراءات والعمليات التي تقوم بها إدارات المجلس مع المستندات الموثقة المتوافقة مع المعايير الدولية.

وحصل المجلس على الشهادات تقديراً لدوره وحرصه على تطوير آليات العمل والتزامه الدائم بمعايير الجودة العالمية بما يخدم الحركة الرياضية بدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وتأتي شهادات الآيزو الجديدة ضمن سلسلة المبادرات التي تعنى بتطوير الأنظمة والمنهجيات التي يتبناها المجلس في سبيل التحسين المستمر، وفي إطار حرص المجلس على تطوير العمل وتطبيق أفضل الممارسات التي تتناسب مع التطور في مختلف مجالات العمل في الدولة وتنسجم مع بيئة العمل لتحقق الأهداف الاستراتيجية للمجلس ولحكومة دبي في مجال جودة بيئة العمل والاستثمار الأمثل للموارد والتطوير مهارات وكفاءات العاملين، لضمان استمرار الأداء المتميز في العمل المتميز وتحقيق الإنجازات.