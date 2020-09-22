بمشاركة 1034 مدرباً ومدربة.. تعاون مثمر بين الأولمبياد الخاص واتحاد بناء الأجسام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي بالتعاون مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية ومركز إعداد القادة، دورة افتراضية للمدربين حول رياضة القوة البدنية من منظور العودة الآمنة للأنشطة الرياضية، وذلك برعاية الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تمت بنظام التدريب عن بعد عبر برنامج زووم.

وتأتي هذه الدورة ضمن التعاون المشترك بين الأولمبياد الخاص الإماراتي ومركز إعداد القادة التابع للهيئة العامة للرياضة في تنمية المعرفة الرياضية، وتثقيف أفراد المجتمع بأهمية الرياضة التي تعتبر أسلوباً مثالياً للحياة.

وأقيمت الدورة على مدار يومين بمشاركة 1034 مدرباً ومدربة بشكل مباشر، حيث أظهرت إحصائيات التسجيل مشاركة 347 مدرباً من داخل الدولة و687 من خارج الدولة، وتنوعت جنسيات المشاركين بواقع 31 جنسية مختلفة مما يؤكد أهمية تلك الدورات في نشر المعرفة والثقافة الرياضية المتخصصة بكافة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أصبحت منصة الأولمبياد الخاص ومركز إعداد القادة إحدى أهم المنصات الافتراضية لتأهيل وتطوير المدربين.

وتضمن اليوم الأول محاضرة حول قواعد ممارسة الأنشطة الرياضية الآمنة داخل صالات التدريب والإجراءات الاحترازية اللازم اتباعها والتي قدمها محمد شاهين الحوسني رئيس اللجنة الفنية باتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، كما قدم إبراهيم عبدالله جاسم الحكم الدولي ورئيس حكام القوة البدنية باتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، محاضرة عن قانون مسابقات القوة البدنية وأسس تنظيم مسابقاتها بالاتحاد الدولي.

وخلال اليوم الثاني قدم عمر جمعة الظاهري البطل العالمي لرياضة القوة البدنية ومدرب المنتخب الوطني للقوة البدنية محاضرة عن أسس وقواعد انتقاء لاعبي القوة البدنية ومبادئ تدريب اللاعبين، واختتمت الدورة بمحاضرة الرفعات الرسمية في الأولمبياد الخاص وقانونية الأداء ونظام المسابقات والتي قدمها الدكتور عبدالحميد صالح الأستاذ المساعد بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان، المحاضر المعتمد بالأولمبياد الخاص، المدير الفني لمنتخب الأولمبياد الخاص لرفع الأثقال.