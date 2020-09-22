إشادة واسعة بقرار تعيين مدرب مواطن في الجهاز الفني للأندية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

أشاد عمار الدوخي لاعب الشعب السابق بقرار الاتحاد الأخير، والذي ألزم الأندية بتعيين مدرب مواطن ضمن الطاقم الفني للفريق الأول، واعتبر أن القرار تأخر كثيراً، وقال: «أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي، هذا القرار منصف للمدرب المواطن وهو القرار الطبيعي والذي يفترض أن يكون معمولاً به أصلاً، ولا أدري لماذا تتجاهل الأندية في الأساس المدرب المواطن، الأندية لها دور في الأخذ بيد المدرب المواطن وكذلك اللاعب وهذا الدور يفترض أن يكون شبيها بالذي تلعبه مؤسسات الدولة المختلفة في توظيف الشباب والمواطنين ولكن الجري وراء النتائج الآنية هو السبب في حرص كل ناد على التعاقد مع مدرب أجنبي اعتقاداً أنه سيحقق النتائج الجيدة والألقاب وهذا اعتقاد خاطئ».

وأضاف: «التدريب ليس مرتبطاً بجنسية ومن الوارد جداً أن يكون المدربون المواطنون أفضل من الأجانب وأضرب مثلاً بمهدي علي، هل حقق مدرب أجنبي في الفترة الأخيرة ما حققه مع المنتخب من بطولات؟ وهل يمكن مقارنته مثلاً بالإيطالي زاكورني والهولندي مارفيك؟ فمهدي أفضل منهما بالنتائج وربما يتوفقان هما عليه بالاسم والتاريخ والخبرة لكن على مستوى النتائج فهو أفضل منهما بلاشك، وعلى مستوى الأندية لدينا تجارب ناجحة لمدربين مواطنين فعندما أخفق مارادونا كان الدكتور عبدالله مسفر من قاد الفجيرة للصعود لدوري الخليج العربي ونجح عيد باروت من قبل مع الإمارات ووليد عبيد مع حتا، وأعتقد أن لدينا نماذج مشرفة للمدرب المواطن وهو يستحق أن يحصل على فرصته في بلاده بدلاً من الاتجاه للأجانب الذين أخفق الكثير منهم».

وتابع: «بالمقابل أيضاً، أهمس في أذن مدربينا بأن يتجهوا للتأهيل والعمل وأن يبتعدوا عن الكسل وأن تكون لديهم ثقة في عملهم وفي قدراتهم وأتمنى أن يبتعدوا عن الشكوى المستمرة من التجاهل ومن العقليات الإدارية التي لا تقبلهم فالآن أمامهم فرصة ويجب عليهم أن يستغلوها».