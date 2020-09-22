شراكة بين مدينة دبي الرياضية ودابر انترناشونال



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مع استعداد الإمارات لاستضافة الفعالية الكبرى، وقعت مدينة دبي الرياضية اتفاقية عناية صحية مع دابر انترناشونال، وذلك في ظل انتشار فيروس كوفيد-19، وبحسب اتفاقية الشراكة لهذا العام فإن مدينة دبي الرياضية ستتلقى تشكيلة من معقمات وغسول يد ديرموفيفا من شركة دابر لمدة عام وذلك تلبية لمتطلبات الرعاية الصحية والنظافة للاعبين والزوار، ومن أجل سلامتهم خلال الاستمتاع بالمباريات، وسيتم تثبيت محطات تعقيم ديرمو فيفا في العديد من المواقع لسهولة الوصول إليها، كما سيتم توفير منتجات عناية صحية أخرى مثل جيل التعقيم والرشاشات والمناديل المعقمة.

وتكشف اتفاقية الشراكة هذه عن التوجه نحو قطاع العناية الصحية فيما يخص كوفيد-19 في مجال الرياضة، وخلال العام ستقوم دابر بتوفير حلول التعقيم ومنتجاته والمصنوعة محلياً في مصنع دابر في الإمارات، والذي يستطيع توفير 20,000 لتر من المعقمات يومياً بالإضافة إلى منتجات العناية الشخصية الأخرى.